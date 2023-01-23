『K18YG 引き輪 ヒキワ ひきわ 花 桜 梅 チェーンパーツ 3.8cm YG【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 12時 59分に出品され03月23日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 K18YG イエローゴールド YG

刻印 : AU750

＊メッキではございません。



発送まで最大2週間いただきます。

ご容赦ください。



ネックレスパーツ YG 18K チャーム 両開口 コマ 花モチーフ 3.8cm 延伸 延ばす 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ K18YG

引き輪

ヒキワ

ひきわ

花

桜

梅

チェーンパーツ

3.8cm

YG