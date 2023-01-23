『新品未使用POLENE ポレーヌ Numero Dix 3Wayショルダーバック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 04時 13分に出品され05月07日 04時 13分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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POLENE Numéro Dix モノクローム ポレーヌ



並列した曲線によって描かれた、ハーフムーン型の「Numéro Dix 」。



乗馬服と馬具から着想を受け、ふくらみのあるストラップ、表面の革と内側に詰められたパッド、そして手縫いのステッチといったハイエンドのデティールへのこだわり溢れるモデルです。



サイズ （約）24.5 X 20.5 X 7.5 cm

調節可能な2本のストラップ付（ 106 cmと128cm ）



付属品:保存袋

オンライン限定カラー

色 : ブラック



【素材】

フルグレインカーフレザー

スエード加工の内側



実物の写真を確認する上で、ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用POLENE

ポレーヌ

Numero

Dix

3Wayショルダーバック