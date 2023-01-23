『イヴ・サンローラン リブレ 香水 38X705T【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 29分に出品され03月21日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの魅力】

イヴ・サンローランはラグジュアリーな香水で知られ、特に女性向けの香水ラインが人気です。この香水は、エレガントで洗練されたデザインが特徴です。



【デザインの特徴】

四角形のクリアボトルに黒いキャップと金色のリボンが施されており、視覚的にも魅力的です。どんなインテリアにもマッチします。



【型番情報】

底面には型番「38X705T」が記載されており、正規品であることを示しています。



- ブランド: Yves Saint Laurent

- ボトルデザイン: 四角形のクリアボトル

- キャップ: 黒いキャップ

- 装飾: 金色のリボン

- 型番: 38X705T



種類···オードパルファム



人気シリーズ···オピウム オードトワレ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イヴサンローラン