『オーロラ色に輝く 艶 ミスティックトパーズ カラー ストーン パヴェ ピアス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 23時 24分に出品され05月09日 23時 24分に終了予定です。即決価格は28,333円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ぷっくり上品に煌めくストーンがシンプルながら可愛すぎる大大大人気シリーズです！



ご購入いただいた方には想像以上に素敵で満足と言ってくださり色違いをリピしていただくことも多いです☆



カラー

ミスティックグレー×ゴールド×ホワイトパヴェ



他カラー↓

#Kストーン



素材

人工クリスタル×銅×18kローズコーティング



ストーンサイズ

約1cmほど



※画像は実物の一例になります。



※発送は通常2-3日ですが、忙しくそれ以上かかる場合もあるため4-7日にしております。早め発送希望の場合は必ず事前に確認お願いいたします。

購入後期限内に発送いつですか？など聞かれてもお答えできません。プロフ確認お願いいたします。



※発送方法はその時によりらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかに変わる場合もありますので、発送方法ご希望ある場合は事前にコメントくださいませ！



※※※こちらは海外ノーブランド製品です ※※※

刻印がありますので、気になる方はご遠慮いただいた方がいいと思います⭐︎



※こちらは海外インポート品です。細かな傷やストーンのわずかなズレ、接着剤の多少のはみ出しなどはある可能性ございますので、海外製にご理解いただける方のみご購入くださいませ。



※あくまでも一度人手に渡った品であることにご理解いただける方のみご購入くださいませ。



※他でも出品していますので、突如削除する場合があります、ご了承ください。



※こちら頻繁に削除する可能性ございます。



※プロフお読みいただいた上で即購入可能です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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アクセサリー タグ オーロラ色に輝く

艶

ミスティックトパーズ

カラー

ストーン

パヴェ



ピアス