『FirstMate オーストラリアンラム 11.4kg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 50分に出品され03月23日 07時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファーストメイト グレインフリーのドッグフードです。

手作りは難しいですが、愛犬のために購入したドッグフードですが、買いすぎてしまい、保管場所に困ってしまったため出品します。



オンラインでは2万円近くで販売されています。





以下サイトより



【高品質な成分】

FirstMateのオーストラリアンラムは、フリーレンジのラムミールを使用しており、犬の健康を考えた高品質な食材です。

副産物原料、合成添加物も一切不使用のヒューマングレード こだわりの原材料



【栄養バランス】

78%の肉と22%の植物性成分を含み、犬に必要な栄養素をバランスよく提供します。



【大容量】

11.4kgの大容量パッケージで、長期間の使用が可能です。



- ブランド: FirstMate

- 製品名: オーストラリアンラム

- 重量: 11.4kg

- 成分: 78%肉、22%植物性

- 原材料: フリーレンジラムミール

- 価格: 19,800円（税込）

グルテンフリー





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用