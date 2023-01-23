『【美品】O bag レインバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 25分に出品され03月16日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア発のブランド、O bagのレインバッグです。

タグ付きの新品未使用ですが、白色のためジップ付近の汚れが少し目立ちます。

他はとても綺麗な状態です。



【ブランド】O bag

【カラー】カーキ/ホワイト

【素材】ポリエステル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】O

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レインバッグ