『ANNA SUI NYC 黒 ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 19時 24分に出品され03月21日 19時 24分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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売れたらすぐ削除します。



半月程度使用しました。

目立ったキズや汚れはありません。



素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。



即購入歓迎！！



お値下げ不可（値下げ、セールはしません）



プロフィールを読んでいただけると助かります。







【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【機能的な収納】

複数のポケットが付いており、必要なアイテムを整理整頓して持ち運ぶことができます。使い勝手が良く、日常の必需品をしっかり収納できます。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性がありながらも軽量です。長時間の使用でも快適に持ち運べます。



- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- ポケット数: 複数

- スタイル: ショルダーバッグ

- ブランド名: ANNA SUI NYC



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アナスイエヌワイシー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANNA

SUI

NYC

黒

ショルダーバッグ