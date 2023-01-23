『【新品未開封】Miyabi wood (walnut) NODEL design【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 21時 19分に出品され05月02日 21時 19分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封の38灯 NODEL Miyabi wood ウォールナットです。



NODEL design公式オンラインで購入したものになります。



天然woodで仕上げた38kt miyabi wood(walnut)になります。



天然のウォールナット突板で仕上げ、手触りも楽しめる温もりのある

ライトが完成しました。表面はセラミックコーティングを施し、

表面の保護と撥水効果があります。



MATERIAL

38kt black + walnut veneer and ceramic coat



SIZE

H102×42φ



WEIGHT

100g



SPEC

18650 3350mah バッテリー

連続点灯【 Hight 9時間】

充電【タイプCポート】5V 0.5A入力



38kt本体：中国製

天然突板：日本



#旅の相棒 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>ライト・ランタン 商品の状態: 新品、未使用

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ライト・ランタン タグ 【新品未開封】Miyabi

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