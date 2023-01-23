『ロイヤルカナン フレンチブルドッグ 成犬用9kg×2個【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 13時 22分に出品され04月10日 13時 22分に終了予定です。即決価格は10,972円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ロイヤルカナンフレンチブルドッグ成犬用 9kg×2個

賞味期限 2025年8月

正規品



フレンチに最適な粒の形と栄養バランス

美しく健康な皮毛を維持

便の匂いを軽減

歯の健康の為

健康的な筋肉を維持



商品をそのままビニール袋に入れて

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自宅保管の為気になる方は、ご購入をお控え下さい。

発送手続き土日祭日休みいただいております

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お値段値下げ ご容赦ください

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ペットの種類犬

フードの種類総合栄養食

フードの特徴ドライタイプ 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン