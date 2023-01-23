『☆極美品 5420 イヴサンローラン 時計 コンビ ブラック レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 12時 31分に出品され03月25日 12時 31分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆稼働確認済み / Operation confirmed

☆クリーニング済み / Cleaned products



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人気ブランド Yves Saint Laurent

イヴ サン ローランの腕時計になります♪

こちらラウンド型の人気の

コンビモデルになります♪

オン、オフ問わず、どのような

シーンでもお使い頂けます♪



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★商品詳細★

ブランド: Yves Saint Laurent サンローラン

商品名: ラウンド

型番: 5420-F44557

ムーブメント: クォーツ(電池式)

ケース径: 22mm(リューズ除く)

文字盤: ブラック

腕周り: 約15cm

付属品: なし



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★商品状態★

正常に稼働しています。

少々の使用感はございますが、

目立つ大きな傷は見られず、

全体的に見て極美品の商品かと思います。

こちら外装クリーニング済みになりますので

到着後すぐにお使い頂ける状態になります。



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★その他★

こちらの商品は業者間古物市場にて

購入しております。

真贋鑑定済みの商品となりますので、

ご安心下さいませ。

過去に1度もございませんが、

万が一模造品であった場合、

返品返金での対応をさせて

頂きますのでご安心下さい。



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ヴィンテージ 人気 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

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