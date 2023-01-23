『ブラックレーベルクレストブリッジ✨CBチェック長袖シャツ 綿100% サイズ2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 21時 19分に出品され03月21日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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-------------------≪商品紹介≫-------------------

◆ポイント

管理番号：406-1200-800



BLACK LABEL CRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの半袖シャツです。

お色味はネイビー系で、綿100%のシャツになります。

サイズは2で、大人気のCBチェック柄のシャツです。

目立った汚れもなく、まだまだお使いいただけます。

BLACK LABEL CRESTBRIDGEは、2015年より三陽商会が展開するブランドで、BURBERRY BLACK LABELバーバリーブラックレーベルの後継ブランドです。

最大の特徴はチェック柄デザインになります。



◆ブランド

BLACK LABEL CRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジ

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ショップ全体

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メンズアパレル

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メンズトップス

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◆サイズ

表記:2

肩幅:約45センチ

袖丈:約59センチ(肩から採寸)

身幅:約47センチ(脇下より採寸)

着丈:約61センチ(襟の付け根より採寸)



◆状態

目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだご着用いただけます♪

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい



◆カラー

ネイビー系



◆素材

◇ 本体 綿100%



◆お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m



◆その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^



◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ブラックレーベルクレストブリッジ✨CBチェック長袖シャツ

綿100%

サイズ2