『KEBOZ ケボズ DECORATION BBLOGO パーカー フーディー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 03時 13分に出品され03月24日 03時 13分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈79

肩幅66

身幅71

袖丈74



2021 Fall & Winter item

KEBOZ POPUP JAPAN TOUR 2021

~collaboration by FREAKS STORE~



全体の刺繍がとても可愛いデザインになっていてオーバーサイズで着用できます。

着用回数も少なく綺麗な状態です。



～まとめ売り～

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刺繍 ユニセックス マルチカラー トレンド military 軍物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KEBOZ

ケボズ

DECORATION

BBLOGO

パーカー

フーディー