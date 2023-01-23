『BURBERRY シャツ 【メンズ Lサイズ相当⠀】【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 12時 32分に出品され03月25日 12時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRYのシャツです！

エクセルの店舗にて購入しました。

目立った汚れ、傷等ございません！

着用頻度ゎ5～6回程です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BURBERRY

シャツ

【メンズ

Lサイズ相当⠀】