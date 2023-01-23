『Apple iPhone 12 Pro グラファイト 256GB SIMフリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 59分に出品され03月20日 17時 59分に終了予定です。即決価格は20,460円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

AppleのiPhone 12 Pro

256GB SIMフリー



【状態】

中古品で側面に小さな傷が見受けられます。全体的には良好な状態です。

バッテリー残量は74パーセントとなっております。

即購入⭕️

気になることがございましたらコメントお願い致します。





- ブランド: Apple

- モデル: iPhone 12 Pro

- 色: グラファイト

- 状態: 中古

- 傷: 側面に小さな傷あり



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 12 pro



カラー···グラファイト



容量···256GB



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···箱



バッテリー最大容量···79%以下



IMEI (製造番号)···356689112753991



画面割れ···なし



機能不良···なし 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル