『バーバリー リバーシブル ヴィンテージ ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 17時 42分に出品され03月04日 17時 42分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 46 身幅57 着丈74 袖丈 52



メルカリ で購入しました。

自分にはサイズが合わず出品します。



宜しくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

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メンズ

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