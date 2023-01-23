『Nikeナイキ Storm-FIT ADV GORE-TEX コート 黒 L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 15分に出品され03月31日 21時 15分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikeナイキ Storm-FIT ADV GORE-TEX コート 黒 L techpackテックパックacg





カラー : ブラック

サイズ : L 着丈約95cm , 身幅約63cm , 肩幅約51cm , 袖丈約65cm ※多少の誤差はご了承ください。

型番 : DV9971-010

定価 : ¥43,450





商品の状態は室内で1回着用のみの美品です。10中9程度を見ていただけると幸いです。



着用しようと思って購入したのですが、結局着用する機会がなさそうなため、出品させていただきます。



※他にも格安でいろいろと出品してます。

落札後のキャンセル、返品はご遠慮願います。

入金は落札してから3日以内でお願いいたします。



※他のオークションにも出品しているため、途中で出品自体を取り消す場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nikeナイキ

Storm-FIT

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GORE-TEX

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黒

L