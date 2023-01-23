『【MONCLER】モンクレール ダウンジャケット BADIA カーキ 0 袖ロゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 17時 42分に出品され03月04日 17時 42分に終了予定です。即決価格は15,364円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールの人気モデルBADIA（バディア）のカーキ系のお色が素敵なレディースダウンジャケットになります。



袖のビッグロゴワッペンがアクセントになっています。



ペッパージャパン時代のヴィンテージ品につき、それなりに使用感はございますが、まだまだご愛用頂けるお品物になります。



【ブランド】

モンクレール

MONCLER



ペッパージャパンコーポレーション



レディースダウンジャケット

ダウンジャケット

ユニセックス



【商品名】

BADIA

バディア



【カラー】

カーキ



※お色に関しましては、お使いの端末の環境や主観などによって異なって見える可能性がございますので、

予めご承知の上、ご購入をお願い致します。



【サイズ】

表示サイズ 0

S相当



実寸平置きサイズ

肩幅...40cm

身幅...43cm

袖丈...63cm

着丈...57cm



【素材】

表地

ナイロン 100%

裏地

ポリエステル 100%

中綿

羽毛 100%



【状態】ヴィンテージ

ランクBC

やや変色あり。

ケアタグ薄れ。



ヴィンテージ品につき、それなりに使用感はございますが、まだまだご活用頂けるお品物になります。



【ランク表】

【S】新品タグ付き

【A】使用感の少ない美品

【B】若干の使用感がある一般的な中古品

【C】一部に傷汚れあり

全体的に使用感を感じる中古品

【D】傷汚れやダメージが多く見られる中古品



画像にてご確認下さい。



【発送】

圧縮して梱包させて頂きます。

畳み皺が付く場合がございます。

予めご了承下さい。



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柄/種類...シャイニーナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【MONCLER】モンクレール ダウンジャケット BADIA カーキ

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袖ロゴ