『【コラボモデル】Autry x 10 CORSO COMO Medalist【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 17時 54分に出品され03月14日 17時 54分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

AUTRY （オートリー）X 10 CORSO COMO

Autry Medalist Smooth Leather Sneakers



※ 10 CORSO COMO（ディエチコルソコモ）イタリアミラノの人気ショップとのコラボモデル



【品番】

AULW1O



【サイズ】

45EU（29㎝）



【カラー】

オプティカルホワイト／クリームホワイト／ブラック



【素材】

カーフレザー、カーフレザー，ラバー，ファブリ





【状態】

購入後2度外で着用した為、ソールの裏のペイントシールは少し剥がれていますが、その他はほぼ新品同様の状態です。

モデル・サイズ共に珍しいアイテムかと思います。



メインカラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 29cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【コラボモデル】Autry

x

10

CORSO

COMO

Medalist