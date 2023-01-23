『mame kurogouchi ホリデーコレクション 金木犀 マフラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 12時 45分に出品され03月27日 12時 45分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021 mame kurogouchi の 金木犀のマフラーです



とってもかわいいのですが、あまり使用する機会が無いため、手放します



お探しの方がいましたら、お譲り致します



数回着用しており、クリーニングにはまだ出していないため、お安くお譲り致します







黒いアスファルトに広がる金木犀の落花を表現したマフラー。

遠い記憶の景色を辿るかのような幻想的かつポエティックな柄は、モヘア素材に起毛をかけることで表現された。やや大判なつくりゆえ、様々な巻き方を楽しむことができ、贅沢にあしらったタッセルは着こなしにエレガントなアクセントをプラスする。

MATERIAL

モヘヤ 41% ナイロン 28% アルパカ 16% ウール 15% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マメ／マメクロゴウチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ mame

kurogouchi

ホリデーコレクション 金木犀 マフラー