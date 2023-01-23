『【希少品】バリー BALLY SOMMET ソメット トートバッグ レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 11時 06分に出品され03月25日 11時 06分に終了予定です。即決価格は14,350円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

美品 サイズ希少 BALLY バリー SOMMET ソメット ラージ

入荷困難 自立型 近年モデル



大型トートバッグ ブリーフケース 本革 オールレザー 肩掛け A4+PC可 メンズ ビジネス 茶





○採寸、サイズ

サイズMD

タテ約38cm

ヨコ約37cm

マチ約17cm

平置き実寸。



○アイテムの状態

目立ったシミ傷などダメージが少なく良い状態です。

特記するようなダメージや汚れなく状態いいです！

まだまだ末長くお使い頂けます！



○カラー

アンティーク ブラウン



○素材

レザー、本革



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します。質問等ございましたら気軽にお尋ね下さい。



※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少品】バリー



BALLY

SOMMET

ソメット

トートバッグ

レザー