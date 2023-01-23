『<値段相談可！>【HERNO】GORE-TEX ダウンジャケット 42【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 17分に出品され04月08日 11時 17分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★即購入可

★お値段ご相談ください



★カラー：ダークグレー

★サイズ：42 (海外サイズなので大きめです)

★PI128DL 11106

★GORE-TEX



約1年前に購入したHERNOのダウンです。

２度のみの着用で、自宅保管になります。



確認したところ目立つ傷はございませんが、

神経質な方はご遠慮ください。

また素人確認のため多少の見逃しご容赦ください。



【ブランドの特徴】

Hernoは高品質なアウターウェアで知られており、特にダウンジャケットにおいてはそのデザインと機能性が評価されています。



【素材と製造】

このジャケットは100%ポリエステル製で、ルーマニアで製造されています。軽量でありながら保温性に優れ、寒い季節に最適です。



【デザインとサイズ】

フード付きのデザインで、サイズは42。カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいスタイルです。



- ブランド: Herno

- サイズ: 42

- 型番: Pi128DL-11106-9489

- 素材: 100% ポリエステル

- 製造国: ルーマニア

- デザイン: フード付きダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヘルノ

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