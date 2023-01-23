『【大人気◎】hit fashion ベロア調ジャケット 9R ヴィンテージ 半袖【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 09時 34分に出品され04月27日 09時 34分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 :ショート丈ベロア調ジャケット



✨アイテム説明✨



hit fashionの

コンパクトなシルエットとカッチリとした雰囲気がクラシカルな古着のジャケットです♪



フィット感のあるボトムスと合わせてレディライクに仕上げてもかわいい✨

着丈は短めで、ちょっとしたパーティーでも活躍しそうな一枚です◎

レトロな金ボタンも(*^^*)



ボトムスはスカートからジーンズまで、どれでも合わせることが出来る着まわし力の高いデザイン(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



襟回りから裾までのレース、

後ろの金ボタンが 可愛い

ステキな一品です♪



⭐ブランド: hit fashion/ヒットファッション

⭐サイズ : 9R※実寸をご確認ください。

⭐カラー :ブラック



✨素材✨

本体

基布 ポリエステル100%

フロック部分

ナイロン 100%

レース 綿 100%



【サイズ】 9R M

バスト 83

身長 158

(平置き)

肩幅 :約36cm

身幅 :約40cm

着丈 :約16cm

袖丈 :約34cm



素人採寸ですので若干の誤差は御了承下さい。



【状態】

古着なりの、多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れはなく、まだまだご着用いただける商品です。(画像をご確認ください)



＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。



※古着特有の匂いがあるものもあります。気になる方はご遠慮ください。



保管上または梱包でのシワはご容赦下さいね。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【大人気◎】hit

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ベロア調ジャケット

9R

ヴィンテージ 半袖