『新品 ロンシャン プリアージュ 肩かけ 限定 ネイビー ハート L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 20時 31分に出品され03月05日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ロンシャン
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¥ 12000
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¥ 7799
落札価格7644円
846 入札履歴
終了
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