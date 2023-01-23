『新品 ロンシャン プリアージュ 肩かけ 限定 ネイビー ハート L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 20時 31分に出品され03月05日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気のルプリアージュシリーズの限定です。

スポーティーな印象の軽量素材ながらも、落ち着いた雰囲気に。底マチの広い舟型のフォルムで、荷物をたっぷり収納することができます。デイリーユースのみならず、様々なシーンで活躍するアイテムです。

色: ネイビー 金具はシルバー

サイズ: 横(上)46x (下)31x (縦) 30cm x(幅)19cm 内ポケット: 1

ナイロン生地の為、折りじわがつく場合がございます。予めご了承ください。



ジャズドリーム長島ロンシャンアウトレットのにて購入、正規品でございます。



新品未使用ですが、自宅保管です。神経質な方はご遠慮願いますm(._.)m





素材...ナイロン



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 ロンシャン プリアージュ 肩かけ

限定 ネイビー ハート L