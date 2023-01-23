『★RB4259F-601/2★サングラス 新品未使用 レイバン ライトグリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 52分に出品され03月03日 18時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内流通の正規品となりますので

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Ray-Ban レイバン サングラス

RB4259F-6012ライトカラー

男女兼用 アジアンフィット



■カラー： ブラック

■レンズカラー： ライトグリーン

■透過率： 57.3％

■サイズ： 53□20-150

■フレーム全長 145mm 縦 49mm

■レイバン専用ケース、タグ、説明書、保証書付属



個人出品の為、保証書は未記入になります。

保証等が必要な方は店舗で購入ください

落札後のキャンセルは不可となります

ご了承の上の購入とさせていただきます



RayBan レイバン サングラス

正規品 本物 新品 未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

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メンズ

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