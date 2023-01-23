『Eco Leather Long Skirt / Alexia stam S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 07時 52分に出品され04月06日 07時 52分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 webにて購入し、本日届きましたが、

ウエストが大きく、厚底のスニーカーでないと履けなさそうなので出品します。



一度試着し、すぐ袋にしまいました。

新品未使用タグ付きですが、一度開封はしているので神経質な方はご遠慮ください(＞＜)



今の時期に着れるスカートになるので、

着用されたい方に着ていただけるとうれしいです(*´꒳`*)

小さく畳んでの発送になります。ご了承ください。



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なめらかで上品な光沢感が魅力のハイクオリティなエコレザーを使用したロングスカート。



ハイウエストのすっきりとしたウエストまわりとIラインのシルエットで、モード感のある大人の雰囲気に仕上げています。

センターには深めのスリットを入れることで、歩きやすく抜け感のある大人の女性らしさを演出。

シンプルトップスを合わせるだけで、異素材ミックスのワンランク上のスタイリングが完成します。



※モデル着用画像はイメージのため、実際の商品のお色と異なって見える場合がございます。商品の詳細画像が実際の商品により近いお色となります。





色

Black



S

総丈: 100cm

ウエスト: 34.5cm

ヒップ: 46.5cm

裾幅: 45cm



合成皮革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ Eco

Leather

Long

Skirt

/

Alexia

stam

S