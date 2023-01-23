『ダービーオブサンフランシスコ ダービージャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 17時 10分に出品され04月09日 17時 10分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダービーオブサンフランシスコのダービージャケットになります。

カラー アイスグレー(水色と灰色の間)

サイズ40

着丈約65センチ 身幅（胴体中央）約61,5センチ 袖丈脇下約54センチ

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



状態は多少の使用感あり。通常の古着程度。数か所に目立たない程度の薄いシミがありますが、その他目立つ汚れやダメージはありません。

あくまで主観ですので、神経質な

方のご購入はお控えください。



よろしくお願いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダービーオブサンフランシスコ ダービージャケット