『タグ付 EPOCA 現行 定価9.8万 袖レースワンピース ブラック エポカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 05時 51分に出品され03月04日 05時 51分に終了予定です。即決価格は23,946円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付 EPOCA 現行 定価9.8万 袖レースワンピース ドレス フォーマル ブラック エポカ 結婚式 セレモニー



全て鑑定済みの商品のみを出品しています。



●サイズ 40

肩幅 約39身幅 約43袖丈 約56.5総丈 約99



●アイテム

新品未使用タグ付き



定価97900円



エポカの袖レースワンピースです。

肩の部分はクシュっとしていてパススリーブのようになっています。Ｖネックなのでデコルテが綺麗に見えます。

普段のお出かけから結婚式などフォーマルの場面にもたくさん使えるかと思います。



●カラー

黒 ブラック



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事や育児の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





【K-2610P0650102587】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エポカ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ タグ付

EPOCA

現行

定価9.8万

袖レースワンピース

ブラック

エポカ