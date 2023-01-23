『未開封トンガリ森ガールフィギュア付美品初版★奈良美智写真帖 2003-2012【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 46分に出品され03月13日 23時 46分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「奈良美智写真帖 Yoshitomo Nara Photo Book 2003-2012 森ガール・トンガリバージョン フィギュア付きスペシャルBOX」です。

シュリンク開封はされてますので、化粧箱こそ若干使用感がありますが、本体、フィギュア入り小箱とも美品。特に写真集自体はご覧のように閲覧した形跡がみられない新品状態と思われますし、フィギュアの方は完全未開封となります。

しかしながらあくまでも、中古本とご了承いただきご検討くださるようお願いいたします。



また本品とは関係ありませんが、捨てるのも忍びないので、奈良美智初写真集「The good,the bad,the average...and unique」の帯もお付けいたします。当サイトで本体を売却した後出てきたものです。帯なしで所有されてる奈良ファンの方が落札されたとしてコレクションの充実に役立つのであれば幸いです。あるいはこの機会に帯なし本購入を検討されてもよろしいかと思います。(画像16)



決済後プチプチ密封包装した上で発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 未使用に近い