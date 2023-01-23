『【正規品】Airpods Pro2 (第2世代) MQD83J/A【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 19時 36分に出品され04月26日 19時 36分に終了予定です。即決価格は14,800円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK】

【値下げ不可】



Airpods Pro2 (第2世代) MQD83J/A

MagSafe充電対応ケース/Lightning

定価39,800円



・Apple公式のオンライストアで3ヶ月ほど前に購入しました。使用頻度が低く、イヤーチップも純正品の新品に交換済みのため、ほぼ新品となります。

※正規品（本物）ですのでご安心下さい。

※保証書の同梱はございません。



・購入後の使用頻度が週に1回1時間ほどと少ないため、このたび出品致します。

・購入してすぐにケースカバーを装着していたため、目立つ傷や汚れはございません。



・イヤーチップは全サイズ新品未使用で揃った状態です。

→3サイズのうち、付属品（本体未装着）の2サイズは一度も使っておりません。

→購入時にイヤホン本体に装着されていた1サイズは、Apple純正品の新品に交換済みのため、イヤーチップ全サイズ新品未使用となります。



・付属のケーブルは未使用品です。



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■ほぼ新品に近いですが、あくまで開封済みとなりますので、初期からの微細な傷などが気になる神経質な方は、ご購入をご遠慮下さい。



■すり替え防止の為、返品交換は受け付けておりませんので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。



■値下げ交渉や希望価格への対応は致しませんので、価格に関してコメント欄でのご質問などはご遠慮下さい。



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ワイヤレスイヤホン/ノイズキャンセリング/ANC/アップル/空間オーディオ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル