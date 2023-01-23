『パタゴニア メンズ・クラシック・レトロX・ベスト L FA22【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 18時 33分に出品され05月10日 18時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのメンズ・クラシック・レトロX・ベストです。



昨年購入後、1度しか着ておりません。

カラーも人気のナチュラルで、着やすいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ パタゴニア

メンズ・クラシック・レトロX・ベスト L

FA22