『Airdog エアドッグ x5s 2022年製 高性能空気清浄機 42畳対応【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 15分に出品され03月08日 00時 15分に終了予定です。即決価格は44,500円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【商品名】

Airdog x5s エアードッグ 高性能空気清浄機 2022年製 KJ300F-X5



【状態】

・動作確認済み

・中古品ですので、通常使用によるスレ、小傷、ありますが比較的綺麗な状態です。

・清掃はやっておりますが、あくまでも素人清掃になりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

・詳細な購入時期・使用期間・使用頻度などにつきましては分かりかねますのでご了承ください。

※中古品とご理解の上ご購入よろしくお願い致します。



【付属品】

・Airdog x5s リモコン



【発送】

・発送はリサイクル段ボール、エアキャップ、ストレッチフィルム等で厳重に包み発送致します。

・沖縄からの発送ですので商品発送から2日〜3日では到着しますが、航空搭載不可の場合7日〜10日かかる場合がありますのでご了承願います。



【価格交渉について】

・常識の範囲内に限り対応させて頂きます。初めにご購入者様より希望金額をご提示ください。



【その他】

※画像の感じと実際の見た目では違う場合があります。予めご了承ください。

※中古品ですので、通常使用や保管の際の小傷やスレ、汚れ等はあります。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。

※商品の評価は主観的な内容になりますので

※出品にあたり慎重にチェックしていますが多少の見落としご了承ください。

※即購入大歓迎です。

※トラブル防止のため、専用、お取置きは、ご遠慮下さい。

※上記の事を含めて、画像にて納得していただける方のみご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エアドッグ