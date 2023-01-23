『新品 ロイヤルカナン フレンチブルドッグ 9kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 07分に出品され03月16日 02時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロイヤルカナン



新品未開封品



フレンチブルドック用 9.0kgになります



賞味期限期限は2025年11月4日になります



商品に伝票をそのまま貼り発送致しますので、ご了承いただける方のみご購入お願いします



※商品に破れなどがないか発送前に確認いたしますが、到着時に万が一、破損や破れなどがあった場合は落札者様のほうで運送会社や事務局に補償に関してお問い合わせ下さい



梱包をご希望の場合は、プラス400円でお受けいたしますので、必ず購入前にお問い合わせ下さい



シール剥がし後あり



間違いなく正規品ですが、ご心配な方はペットショップなどの店舗でお買い求め下さい



上記に関して同意いただける方のみご購入宜しくお願いします



神経質な方はご購入ご遠慮下さい



ペットの種類...犬 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン