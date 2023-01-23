『アディダス x Korn Overshirt Multicolor【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 10分に出品され03月21日 12時 10分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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adidas x Korn Overshirt "Multicolor"

アディダス x コーン オーバーシャツ "マルチカラー"



サイズ : L

店舗にて購入

色：multicolor

新品未使用





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カテゴリ ファッション

メンズ

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