『WIND AND SEA × HYSTERIC GLAMOURチェックシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 02時 25分に出品され04月30日 02時 25分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品

即完売品です。



WIND AND SEA × HYSTERIC GLAMOURチェックシャツ



色：RED

サイズ：M

着丈75.5、身幅57、肩幅49.5、袖丈60.5



ペアルックとして着る予定でしたが、出番がなく出品します(#^.^#)

XLサイズも出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WIND

AND

SEA

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HYSTERIC

GLAMOURチェックシャツ