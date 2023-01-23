『J7015 美品 イザイア カシミヤ混チェック柄テーラードジャケット 赤系 50【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 54分に出品され03月23日 13時 54分に終了予定です。即決価格は25,898円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⇒肩幅44センチ、身幅53センチ、第二ボタン部分の身幅50.5センチ、着丈75.5センチ、袖丈61.5センチ。

サイズ：50

（すべて平置き採寸です。素人採寸のため誤差がある場合がございます。あくまで参考程度とお考えください。）



商品について：起毛感のある秋冬向け素材。



状態：Aランク。※中古品のため状態の感じ方に違いがあることをご理解ください。



デザイン：フロント段返り三つボタン、総裏地、サイドベンツ、袖本切羽。



ブランド名：イザイア ISAIA AACD加盟リユースショップにて購入



アイテム名：秋冬 カシミヤミックス チェック柄 テーラードジャケット



色：ワインレッド



素材：画像参照。

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#Jフォーマルテーラードジャケット



#JフォーマルXLサイズ以上



#JフォーマルテーラードジャケットXLサイズ以上 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: イザイア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ J7015

美品

イザイア

カシミヤ混チェック柄テーラードジャケット

赤系

50