『J7015 美品 イザイア カシミヤ混チェック柄テーラードジャケット 赤系 50【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 54分に出品され03月23日 13時 54分に終了予定です。即決価格は25,898円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|イザイア
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落札価格25898円
398 入札履歴
終了
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