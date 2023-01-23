『にっしー様専用 国内未発売 Calvin Klein カルバンクライン リュック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 10時 11分に出品され04月07日 10時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 個人輸入で購入した国内未発売と思われるデザインです。



若干の小傷はありますが全体的に使用感少なく、非常に綺麗な状態です。



合皮素材のため水滴も弾き、汚れや傷に強いです。

見た目よりも柔らかい質感です。



メイン収納部に仕切りがありノートPC収納可能、その反対側にファスナーの小ポケットあり。



・商品サイズ ※素人採寸

幅：29cm

前面高さ：38cm

後面高さ後面：41cm ※持ち手含まず

奥行き：14cm(ポケット含まず),18cm(ポケット含む)



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルバンクライン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ にっしー様専用

国内未発売

Calvin

Klein

カルバンクライン

リュック