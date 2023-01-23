『小紋 洗える着物 縦縞 琉球絣模様 着物 033w【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 29分に出品され03月13日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



縦縞に琉球絣模様の小紋です。

白と黒の蛍ぼかしの様な縦縞模様に琉球絣模様がお洒落な一着です。



■サイズ(cm)



・身丈 163

・裄 66

・袖丈 49

・袖巾 34

・前巾 24.5

・後巾 30

・内あげ 2.5

・裄余り 4



※適正身長は身丈の±5cmです。

※身丈は肩からの計測です。



■状態

汚れや傷みの見当たらない美品です



■素材

ポリエステル





商品番号 033w #tmg24031217

033w tmg24031217



自宅保管品です。

サイズに関して、多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

リユース品の為、完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

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ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



発送の際はコンパクトにしてお送り致します。





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