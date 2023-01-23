『小紋 洗える着物 縦縞 琉球絣模様 着物 033w【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 29分に出品され03月13日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格7332円
431 入札履歴
終了
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