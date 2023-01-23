『(#^.^#)いーのすけ(#^.^#) 様専用iPhone 12【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 18時 38分に出品され03月17日 18時 38分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新しい物を買うまでの繋ぎでメルカリで購入したものです。

素の画面にひびがあります。

表示、タッチともに問題ありません。

上からガラスフィルムを付けております。

電源ボタンが陥没してますがたまに復活します。

アクセシビリティボタンで使ってました。



バッテリーは社外品が入っている為、最大容量が表示されません。



リアカメラの下側のレンズを覆っているパーツが取れています。

カメラ保護ガラスで補っています。

カメラの写りは問題ありません。



端末残債ありません。

SIMロック解除済みです。



megsafeの磁力が弱いのでご希望なら対応ケースをお付けします。



買った当初からジャンク品でしたのでその点ご了承ください。





IMEI (製造番号)···353047115315883



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 12



カラー···ホワイト



容量···128GB



SIMタイプ···nano/e 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アップル