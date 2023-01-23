『美品 DESCENDANT KNOT FLEECE CARDIGAN【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 22時 20分に出品され03月19日 22時 20分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DESCENDANT KNOT FLEECE CARDIGAN



多少の使用感ありますが、ダメージもなく状態は綺麗な方かと思います



リサイクルフリース性の

スナップボタンカーディガン。

身幅の広いゆったりとしたシルエット

裾周り等の要所にパイピングを施し

機能性とデザインを両立。

左胸にクジラの刺繍をワンポイント。



カラーはベージュ

サイズは３（着丈69.身幅74.肩幅66）



個人保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願い致します



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ah 1ldk l.l.bean gap oldgap Eddie Bauer jcrew 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディセンダント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

DESCENDANT

KNOT

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