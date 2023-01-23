『alexanderwang mens ワンポイントロゴtee【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 02時 51分に出品され03月20日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 正規品です。Mサイズになります。

何度か着用しているので多少の色褪せ感はありますが全く問題無く着用できます！



人気のデザインですのでお早めにご購入ください！



肩幅···51cm

身幅···55cm

袖丈···65cm

着丈···76cm



カラー···ブラック



柄・デザイン···無地



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アレキサンダーワン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ alexanderwang

mens

ワンポイントロゴtee