『iPhone 13 スターライト 128【美品】【simフリー】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 10時 58分に出品され04月20日 10時 58分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 機種名 iPhone 13

カラー スターライト（ホワイト）

容量 128GB

バッテリー最大容量 98%画像を確認ください

SIMフリー



状態 画面、背面に割れはないので見た目は綺麗です

※画像を確認ください



特に問題なく使えました2週間ほどしか使っておりません、

データは消去済み



画像追加して欲しい方がいましたらお気軽にコメントください。





付属品

全てあります

※Appleのシールだけありません



カラー···スターライト



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···箱



付属品···充電ケーブル,箱



付属品···充電ケーブル,箱,ACアダプター,説明書



バッテリー最大容量···95~99%



画面割れ···なし



機能不良···なし



IMEI (製造番号)···357654177481705 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル