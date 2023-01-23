『iPhone 13 スターライト 128【美品】【simフリー】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 10時 58分に出品され04月20日 10時 58分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アップル
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落札価格26400円
184 入札履歴
終了
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