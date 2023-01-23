『状態良い レザー ジャケット TYPE B-3 リアルムートン 古着【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 55分に出品され03月13日 08時 55分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅58cm 着丈64cm 袖丈65cm 肩幅55cm



185cm普通体型の男性が着用してジャストサイズです。

状態はクリーニング後に、皮用のレナパーレザーオイルで馴染ませました。非常に良い状態です。

購入場所は古着屋です。

黒い服が多いので、お譲りする事にしました。

大きめに着用しても良いかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 状態良い レザー

ジャケット

TYPE

B-3

リアルムートン

古着