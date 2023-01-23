『LEVI‘S リーバイス デニムジャケット XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 20時 22分に出品され03月30日 20時 22分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デニムカラー···ブルー



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEVI‘S

リーバイス

デニムジャケット

XL