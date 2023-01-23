『新品未開封 3本セット RINDO クレンジングジェル 200ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 19時 24分に出品され03月30日 19時 24分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品情報

メーカー：RINDO

商品名：クレンジングジェル

サイズ：200ml×3本セット



※在庫ありますので、まとめ買いご相談ください(#^^#)







◆状態

【新品・未使用品】







◆その他

・即購入歓迎(≧▽≦)

・決済完了から3日以内に出荷します。お急ぎの場合は事前にご確認下さい。

・気になる点は必ず購入前にご確認ください(*^^*)









◆管理番号：K184500S 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>クレンジング・メイク落とし 商品の状態: 新品、未使用