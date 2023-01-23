『JBL LIVE BEAM3 ブラック シリコンケース付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月18日 16時 37分に出品され02月18日 16時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 製品名JBL LIVE BEAM 3(ライブビーム 3)

タイプリアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング搭載完全ワイヤレスイヤホン

カラー全 4 色(ブラック・シルバー・ブルー・パープル)

Bluetoothバージョン 5.3(LE Audio 対応予定)

ノイズキャンセリングリアルタイム補正機能付きハイブリッド

外音取り込み機能○

ハイレゾ対応○

対応プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

使用ユニット10mm径ダイナミックドライバー

周波数特性20 Hz - 40 kHz

対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3(対応予定)

防水等級イヤホン本体：IP55※1, 充電ケース：IPX2※2 ※1 防水性能 IP55 は、粉塵が内部に侵入することを防止、または若干の侵入があっても正常な運転を阻害しない。また、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けな い、と定義されています。 ※2 鉛直から 15 度の範囲で落下する水滴からの悪影響から免れると定義されています。

重量イヤホン本体：各 5g, 充電ケース：72g

連続使用時間※3[Bluetooth 接続] ・ANC オフ時：約 48 時間(イヤホン本体 約 12 時間再生+充電ケース使用 約 36 時間) ・ANC オン時：約 40 時間(イヤホン本体 約 10 時間再生+充電ケース使用 約 30 時間) [LDAC 接続] ・ANC オフ時：約 36 時間(イヤホン本体 約 9 時間再生+充電ケース使用 約 27 時間) ・ANC オン時：約 24 時間(イヤホン本体 約 6 時間再生+充電ケース使用 約 18 時間) ※急速充電対応(10 分の充電で約 4 時間再生可能) ※3 充電・再生時間は使用環境により異なります。

パーソナライゼーションPersoni-Fi 3.0

付属品充電用 USB-A→C ケーブル, イヤーチップ 4 サイズ



付属品とう全て付いてます。外箱に若干汚れがありますが、商品は綺麗です。amazonで購入したシリコンケースも付けます。フリマサイトで購入しましたが、用途と合わなかったため出品します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイビーエル