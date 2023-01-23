『L.L.BEAN maine wardens parka ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 23分に出品され04月08日 18時 23分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s メインワーデンズパーカーです。シンサレート素材が多く見受けられますがこちらはダウン100%

しかもデッドストックで購入し、数回しか着ていないので状態も素晴らしいです。

ゴアテックス搭載で機能も生きてます。

冬に向け、一軍アウターに是非どうでしょうか。

l.l.beanのヴィンテージ物はこれから益々見れなくなりますしここまで好条件な服は中々ありません。

シーズンには値上げも視野に入れていますのでお早めがお得です。

サイズはLです。当方175cm普通体型で丁度いい大きさで着れました。

made in usa

身幅：75 前身頃：76 後身頃：82.5 ゆき：94

カラーはタン ベージュ系



エルエルビーン

llbean

vintage 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L.L.BEAN

maine

wardens

parka

ダウンジャケット