『Theory♡クルーネックボンバージャケット 黒 0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 10時 08分に出品され03月25日 10時 08分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Theory

クルーネックボンバージャケット

size：0





ジャケット/9304100/SYNTHETIC CREPE/CLEAN BOMBER/44,000円(税別）







肩幅36.5 身幅46 袖丈61 前身頃52.5 後身頃51

素人採寸になりますので誤差はご了承ください。







▷▶︎▷素材

トリアセテート 70%

ポリエステル 30%







1回の着用です。

目立つ汚れ等はなく個人的には

きれいな状態だと思います♡







♯セオリー

♯Theory

♯ブルゾン

♯ボンバージャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory♡クルーネックボンバージャケット

黒

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