『超希少 90s 伊製 ベネトン フリース 長袖シャツ コーデュロイ襟 総柄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 05時 56分に出品され04月09日 05時 56分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆はじめに

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◆商品説明◆

商品 : 希少 イタリア製 UNITED COLORS OF BENETTON ベネトン フリース 長袖 ポロシャツ コーデュロイ襟 総柄

表記サイズ : L

実寸

着丈 : 72

身幅 : 60

袖丈 : 56

色 : ブルー系

素材 : ポリエステル

状態:【B】







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◆状態ランク◆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ

【N】新品、展示品、デッドストックなど



◆注意◆

・中古品なので細か汚れや傷を見落とす場合があります。状態は写真でご確認頂き、ご購入ください。

・正確な情報を100％お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。

・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。









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#hyper_hybrid ←出品中の商品はここをクリック。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドカラーズオブベネトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 超希少

90s

伊製

ベネトン

フリース

長袖シャツ

コーデュロイ襟

総柄