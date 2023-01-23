『フルラ ミアステラ ショルダーバッグ 巾着 バケツ ハンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 22分に出品され03月12日 13時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎コンビニ支払いの方は支払い日をお知らせください。

お届け先住所に不備が無いようお願い致します。

お急ぎの方、ご連絡が取りづらい方は購入をお控えください(´；ω；`)

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別のサイトにて購入したものになりますが

思ったよりも大きかったので

使わずそのまま保管していたものになります



縦:約27せんち

横:約22〜29せんち

マチ:12せんち

中にポケットが2つあります

着画不可

紐を絞る際若干硬さあり。

紐に癖あり。

角スレはなし。

所々小さな汚れあり。

金具の所は細かい傷あり。

中は汚れもなく綺麗ですがロゴに若干スレあり。

気になる所は載せていますが、

見落としがあるかもしれません。



付属品:保存袋

カラー:グレー グレージュ



簡易包装:保存袋の上から水濡れ対策のみ



素人管理検品中古品になります

ご理解の程よろしくお願い致します！



他でも出品していますので

売り違いご容赦ください( ω )



#フルラ #ショルダーバッグ #ショルダーバック

#ハンドバッグ #バケツ型 #巾着型



240807 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フルラ

ミアステラ

ショルダーバッグ

巾着

バケツ

ハンドバッグ