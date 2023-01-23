『Air Jordan 1 luckygreen ラッキーグリーン 26.0cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 00時 24分に出品され03月17日 00時 24分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 Retro High OG "Celtics/Black and Lucky Green" (2023)



2度しか使用してないので、美品です。

昨年BuyMaで購入しました。

#NIKE

#AIRJORDAN1



メインカラー···グリーン

#ラッキーグリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Air

Jordan

1

luckygreen

ラッキーグリーン

26.0cm