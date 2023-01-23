『Air Jordan 1 luckygreen ラッキーグリーン 26.0cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 00時 24分に出品され03月17日 00時 24分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|エアジョーダン
FREGINO スリッポンシューズ
¥ 11375
ワコマリア✖️プロケッズ スニーカー
¥ 9750
MONCLER スエード ネイビー スニーカー MCL、美品
¥ 12675
【Y-3 ヨウジヤマモト】RIVALRY ブラック＊ホワイト 28•5cm
¥ 10530
オールデン ALDEN #4002 クロムエクセル インディーオックス
¥ 26500
超美品 ベルルッティ アレッサンドロ 青系 ネイビー 革靴
¥ 32108
Schott × Converse One Star Z Black 28cm
¥ 16790
国内正規品新品 ナイキ ダンク ロー SE ブラック マルチ カモ 26.5
¥ 12870
Supreme × Nike Air Force 1 Low Black
¥ 10750
マドラスモデロ ビジネスシューズ DM801G MODELLO 26cm
¥ 9945
NIKE AIR FORCE 1 LOW 29.0cm 新品未使用 箱なし配送
¥ 10660
Salomon XT-6
¥ 10400
post production ポストプロダクション Mil-boots
¥ 16320
RAYMAR James
¥ 13000
BALENCIAGA バレンシアガ
¥ 12750
nk-3257.NIKE ナイキ AIR VAPORMAX 2021 FK
¥ 13000
Nike Zoom Vomero 5 Designed by Japan
¥ 11700
NIKE クロッグポジットブラック 28cm
¥ 12000
落札価格11555円
212 入札履歴
終了
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